Milan-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali (Di martedì 28 settembre 2021) Il Milan torna a San Siro in Champions dopo 7 anni. I rossoneri ospitano l'Atletico Madrid de Il Cholo Simeone, per una gara importantissima. Queste le formazioni ufficiali: Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli. Atlético Madrid (3-5-2): Oblak; Gimenez, Hermoso, Felipe; Trippier, Koke, Llorente, Kone, Carrasco; Correa, Suarez. Allenatore: Diego Simeone.

