Milan-Atletico Madrid, l’arrivo del pullman rossonero a San Siro | VIDEO PM (Di martedì 28 settembre 2021) Da pochi minuti il Milan è arrivato allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, accolto da un'incredibile accoglienza dei tifosi rossoneri Leggi su pianetamilan (Di martedì 28 settembre 2021) Da pochi minuti ilè arrivato allo Stadio Giuseppe Meazza in San, accolto da un'incredibile accoglienza dei tifosi rossoneri

Advertising

AntoVitiello : #Kjaer non convocato contro l'Atletico Madrid in #Champions a scopo precauzionale, per non rischiare. Il difensore… - SkySport : Milan-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali #SkySport #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague #MilanAtleticoMadrid - QuiMediaset_it : #ChampionsLeague Alle 21 in esclusiva in chiaro su #Canale5 #MilanAtleticoMadrid con la telecronaca di… - memethegoat : Milan atletico con 38 di febbre...sara il delirio stasera hshs..... - DiavoloFR : RT @UEFAcom_it: L'arrivo dei Rossoneri ??? I vostri pronostici per Milan-Atletico? ?? -