Milan-Atletico Madrid | la coreografia della curva | “Siamo tornati” FOTO

"AC Milan is back". E' la coreografia della curva sud del Milan nel pre partita della sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. Seconda giornata e prima sfida casalinga in stagione nel torneo più prestigioso per gli uomini di Pioli dopo la sconfitta di Anfield Road contro il Liverpool. C'è voglia di tornare a vincere e di sognare, nel torneo che è la casa dei rossoneri. FOTO La coreografia della #curvaSud del #Milan #MilanAtleticoMadrid pic.twitter.com/WVuUxszNT1 — Daniele Grassini (@DaniGrassini) September 28, 2021

