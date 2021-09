Milan-Atletico Madrid, i convocati di Stefano Pioli: out Kjaer (Di martedì 28 settembre 2021) La lista dei calciatori convocati dal tecnico del Milan, Stefano Pioli, in vista della sfida di questa sera contro l’Atletico Madrid, valida per la fase a gironi della Champions League 2021/2022. I rossoneri tornano a San Siro dopo la sconfitta di Anfield per sfidare la squadra allenata dal Cholo Simeone. Ecco la lista completa: Portieri: Jungdal, Maignan, Tataru?anu.Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Romagnoli, Tomori.Centrocampisti: Bennacer, Diaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali.Attaccanti: Giroud, Leao, Maldini, Rebic SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) La lista dei calciatoridal tecnico del, in vista della sfida di questa sera contro l’, valida per la fase a gironi della Champions League 2021/2022. I rossoneri tornano a San Siro dopo la sconfitta di Anfield per sfidare la squadra allenata dal Cholo Simeone. Ecco la lista completa: Portieri: Jungdal, Maignan, Tataru?anu.Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Romagnoli, Tomori.Centrocampisti: Bennacer, Diaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali.Attaccanti: Giroud, Leao, Maldini, Rebic SportFace.

