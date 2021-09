Milan-Atletico Madrid, bolide di Leao: che avvio dei rossoneri [VIDEO] (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo il pareggio tra Shakhtar e Inter continua il programma della seconda giornata della fase a gironi di Champions League, in campo Milan e Atletico Madrid. La squadra di Stefano Pioli è chiamata a riscattare la sconfitta all’esordio contro il Liverpool. L’avvio di partita è scoppiettante, i rossoneri giocano con un’intensità pazzesca. Rebic va vicino al gol, ma Oblak si supera con un intervento straordinario. La marcatura è nell’aria e arriva al 20?, diagonale perfetto di Leao che manda in delirio San Siro. Grandissimo avvio del Milan in una sfida importantissima per la qualificazione agli ottavi di finale. Leao gives Milan the lead against Atlético pic.twitter.com/fPMEVFYAdW — mx (@MessiMX30i) September 28, ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo il pareggio tra Shakhtar e Inter continua il programma della seconda giornata della fase a gironi di Champions League, in campo. La squadra di Stefano Pioli è chiamata a riscattare la sconfitta all’esordio contro il Liverpool. L’di partita è scoppiettante, igiocano con un’intensità pazzesca. Rebic va vicino al gol, ma Oblak si supera con un intervento straordinario. La marcatura è nell’aria e arriva al 20?, diagonale perfetto diche manda in delirio San Siro. Grandissimodelin una sfida importantissima per la qualificazione agli ottavi di finale.givesthe lead against Atlético pic.twitter.com/fPMEVFYAdW — mx (@MessiMX30i) September 28, ...

Advertising

AntoVitiello : #Kjaer non convocato contro l'Atletico Madrid in #Champions a scopo precauzionale, per non rischiare. Il difensore… - UEFAcom_it : L'arrivo dei Rossoneri ??? I vostri pronostici per Milan-Atletico? ?? - SkySport : Milan-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali #SkySport #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague #MilanAtleticoMadrid - zazoomblog : MOVIOLA – Milan-Atletico Kessie espulso: doppio giallo e proteste - #MOVIOLA #Milan-Atletico #Kessie - zazoomblog : Diretta Milan - Atletico Madrid 0 - 0. Partenza aggressiva dei rossoneri - #Diretta #Milan #Atletico #Madrid -