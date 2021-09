Milan-Atletico Madrid 1-2, le pagelle: beffa a San Siro, decisiva l’espulsione di Kessie [FOTO] (Di martedì 28 settembre 2021) Una partita di grandissima intensità e con ottime giocate anche dal punto di vista tecnico. Si è conclusa la partita della seconda giornata della fase a gironi di Champions League, sono scese in campo Milan e Atletico Madrid. La partita dei rossoneri è stata di grande intensità ed è stata condizionata dall’ingenua espulsione di Kessie. Nel primo tempo il Milan gioca molto bene e va vicino al vantaggio con Rebic, il portiere Oblak si supera con un grandissimo intervento. Al 20? il match si sblocca con Leao, il bolide si infila in rete. Il portoghese protagonista anche in acrobazia. Al 29? il Milan in 10 per l’espulsione di Kessie. Inizia la partita di sofferenza per il Milan, ma l’Atletico Madrid ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 28 settembre 2021) Una partita di grandissima intensità e con ottime giocate anche dal punto di vista tecnico. Si è conclusa la partita della seconda giornata della fase a gironi di Champions League, sono scese in campo. La partita dei rossoneri è stata di grande intensità ed è stata condizionata dall’ingenua espulsione di. Nel primo tempo ilgioca molto bene e va vicino al vantaggio con Rebic, il portiere Oblak si supera con un grandissimo intervento. Al 20? il match si sblocca con Leao, il bolide si infila in rete. Il portoghese protagonista anche in acrobazia. Al 29? ilin 10 perdi. Inizia la partita di sofferenza per il, ma l’...

Advertising

SkySport : MILAN-ATLETICO MADRID 1-2 Risultato finale ? ? #Leao (20') ? #Griezmann (84’) ? rig. #Suarez (90+7’) ? CHAMPIONS LE… - UEFAcom_it : ??? L'Atletico batte 2-1 il Milan a San Siro! Il migliore in campo? - Eurosport_IT : L'Atletico Madrid espugna San Siro, finale amaro per il Milan beffato dal rigore di Suarez ????? #MilanAtletico #UCL - GCaldieron : RT @Goalist_it: L’ #Atletico passa a #SanSiro su uno stoico #Milan per 2-1 Non basta il vantaggio di #Leao a #Pioli che togliendo #Bennacer… - _emsyawlayhw_ : Oggi il Milan in 11 schiantava l'Atletico . L'entrata di Giroud non l'ho capita. Costretti a fare 6 punti col Porto… -