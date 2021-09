Milan-Atletico Madrid 1-2, Champions League: Leao fa sognare, Griezmann e Suarez la ribaltano. Rigore dubbio al 97? (Di martedì 28 settembre 2021) Il Milan ha perso con l’Atletico Madrid per 2-1 nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. I rossoneri hanno sognato la vittoria di fronte al proprio pubblico, al grande ritorno casalingo nella massima competizione europea dopo una lunga assenza, ma si sono fatti acciuffare quando mancavano sei minuti al termine dell’incontro e in pieno recupero hanno subito il gol della sconfitta. I ragazzi di Stefano Pioli non hanno portato a casa punti contro la quota compagine spagnola e sono incappati nella seconda sconfitta dopo quella per 2-3 maturata due settimane fa ad Anfield contro il Liverpool. Il Milan si trova al quarto posto nella classifica del gruppo B, a un punto di distacco dal Porto e a quattro dall’Atletico Madrid. Il Liverpool ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021) Ilha perso con l’per 2-1 nella seconda giornata della fase a gironi di. I rossoneri hanno sognato la vittoria di fronte al proprio pubblico, al grande ritorno casalingo nella massima competizione europea dopo una lunga assenza, ma si sono fatti acciuffare quando mancavano sei minuti al termine dell’incontro e in pieno recupero hanno subito il gol della sconfitta. I ragazzi di Stefano Pioli non hanno portato a casa punti contro la quota compagine spagnola e sono incappati nella seconda sconfitta dopo quella per 2-3 maturata due settimane fa ad Anfield contro il Liverpool. Ilsi trova al quarto posto nella classifica del gruppo B, a un punto di distacco dal Porto e a quattro dall’. Il Liverpool ...

