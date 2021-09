Milan-Atletico, espulsione di Kessie: che ingenuità del centrocampista (Di martedì 28 settembre 2021) Il primo tempo della sfida di Champions League tra Milan e Atletico Madrid ha già regalato tantissime emozioni. Si sta giocando il secondo match della fase a gironi, i rossoneri in campo contro i Colchoneros. La compagine di Pioli è chiamata a riscattare la sconfitta contro il Liverpool. I primi minuti sono veramente bellissimi, Rebic si avvicina al gol ma Oblak si supera. E’ Leao a portare in vantaggio i padroni di casa, il diagonale è perfetto. Al 29? la partita svolta, il Milan in 10 uomini per l’espulsione di Kessie. Il centrocampista è troppo ingenuo ed è costretto a lasciare il campo per doppia ammonizione. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 28 settembre 2021) Il primo tempo della sfida di Champions League traMadrid ha già regalato tantissime emozioni. Si sta giocando il secondo match della fase a gironi, i rossoneri in campo contro i Colchoneros. La compagine di Pioli è chiamata a riscattare la sconfitta contro il Liverpool. I primi minuti sono veramente bellissimi, Rebic si avvicina al gol ma Oblak si supera. E’ Leao a portare in vantaggio i padroni di casa, il diagonale è perfetto. Al 29? la partita svolta, ilin 10 uomini per l’di. Ilè troppo ingenuo ed è costretto a lasciare il campo per doppia ammonizione. L'articolo CalcioWeb.

