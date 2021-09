Milan-Atletico, espulsione di Kessie: che ingenuità del centrocampista [FOTO] (Di martedì 28 settembre 2021) Il primo tempo della sfida di Champions League tra Milan e Atletico Madrid ha già regalato tantissime emozioni. Si sta giocando il secondo match della fase a gironi, i rossoneri in campo contro i Colchoneros. La compagine di Pioli è chiamata a riscattare la sconfitta contro il Liverpool. I primi minuti sono veramente bellissimi, Rebic si avvicina al gol ma Oblak si supera. E’ Leao a portare in vantaggio i padroni di casa, il diagonale è perfetto. Al 29? la partita svolta, il Milan in 10 uomini per l’espulsione di Kessie. Il centrocampista è troppo ingenuo ed è costretto a lasciare il campo per doppia ammonizione. Kessie got a red for this pic.twitter.com/NeQ46Fc5yY — ? ?? (@PP6MUFC) September 28, 2021 L'articolo Milan-Atletico, ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 28 settembre 2021) Il primo tempo della sfida di Champions League traMadrid ha già regalato tantissime emozioni. Si sta giocando il secondo match della fase a gironi, i rossoneri in campo contro i Colchoneros. La compagine di Pioli è chiamata a riscattare la sconfitta contro il Liverpool. I primi minuti sono veramente bellissimi, Rebic si avvicina al gol ma Oblak si supera. E’ Leao a portare in vantaggio i padroni di casa, il diagonale è perfetto. Al 29? la partita svolta, ilin 10 uomini per l’di. Ilè troppo ingenuo ed è costretto a lasciare il campo per doppia ammonizione.got a red for this pic.twitter.com/NeQ46Fc5yY — ? ?? (@PP6MUFC) September 28, 2021 L'articolo, ...

