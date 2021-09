Milan, 13 anni fa il primo gol rossonero di Ronaldinho: nel Derby / VIDEO (Di martedì 28 settembre 2021) Sono passati 13 anni dal primo gol di Ronaldinho col Milan. Ha segnato e deciso un Derby. Il club ha pubblicato questa VIDEO news su Twitter: "13 anni fa, il primo gol rossonero di un genio del pallone: Ronaldinho!" Leggi su pianetamilan (Di martedì 28 settembre 2021) Sono passati 13dalgol dicol. Ha segnato e deciso un. Il club ha pubblicato questanews su Twitter: "13fa, ilgoldi un genio del pallone:!"

