me_so_persa : RT @rottabalcanica: Il Consiglio d’Europa censura la #Bosnia: diffuse le violenze da parte delle forze dell’ordine, in alcuni casi “equival… - AndreD81 : RT @fai_cisl: #Bosnia #BalcanRoute Sulle pagine di Via Po @conquistepromo reportage sulla #rottabalcanica e il progetto 'Non solo pane' del… - rottabalcanica : Il Consiglio d’Europa censura la #Bosnia: diffuse le violenze da parte delle forze dell’ordine, in alcuni casi “equ… - med_brescia1 : La violenza della polizia in Bosnia ed Erzegovina e i rischi per le persone in transito Un problema che riguarda an… - CoordEuropa : RT @IcsOnlus: Cosa succede lungo la #rottabalcanica? E qual è la situazione in #Afghanistan? Il servizio di SkyNews24 -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Bosnia Migranti: Bosnia, nuovo rogo nel campo di Lipa Un incendio è scoppiato nella serata di ieri nel campo per migranti di Lipa, presso Bihac, nel nord - ovest della Bosnia - Erzegovina al confine con la Croazia. Nel darne notizia, i media locali riferiscono che le fiamme sarebbero state appiccate volutamente ...

"Siamo sulla stessa barca" Giornata della Memoria e dell'Accoglienza: a Lampedusa dal 30 settembre al 3 ottobre ... 350 studenti accompagnati da 93 docenti di 20 paesi europei (Italia, Bosnia, Croazia, Lettonia, ...e l'inaugurazione del restauro della Porta d'Europa (monumento alla memoria dei migranti deceduti in ...

Migranti: Spagna, 450 nuovi arrivi tra sud-est e Baleari (ANSAmed) - MADRID, 28 SET - Oltre 450 migranti hanno raggiunto tra ieri e le prime ore di oggi le coste sud-orientali della Spagna o le isole Baleari: lo riporta l'agenzia di stampa Efe in base ai da ...

