Migranti | a Lampedusa maxi - sbarco Hotspot al collasso | mille in 250 posti

Advertising

Agenzia_Ansa : Oltre 500 migranti su un vecchio peschereccio sono approdati a Lampedusa dopo essere stati intercettati a 4 miglia… - MediasetTgcom24 : Migranti, maxi sbarco a Lampedusa: soccorsi in oltre 500 #Lampedusa - MediasetTgcom24 : Lampedusa, maxi sbarco di oltre 500 migranti #Lampedusa - news_mondo_h24 : Maxi sbarco a Lampedusa, 686 migranti arrivati su un peschereccio di 15 metri - fainformazione : Centinaia di migranti sbarcati in un solo giorno a Lampedusa... e nessuno ne parla Nella serata di lunedì, a Lampe… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Lampedusa

Con gli ultimi arrivi sono circa 800 igiunti in poche ore a. Lo sfogo del sindaco "Il fenomeno migratorio continua a non essere affrontato , se ne parla solo in occasione di ...(AGRIGENTO) " Sono in tutto 686 igiunti la notte scorsa aa bordo di un peschereccio di 15 metri. Le operazioni di sbarco si sono concluse poco prima dell'una. Cinque persone sono state portate al Poliambulatorio ..."Il maxi approdo di 686 immigrati di questa notte a Lampedusa, provenienti dalla Libia a bordo di un grosso peschereccio, induce a pensare ancora una volta all ...Più di 1.000 persone sono morte quest'anno durante il loro viaggio verso l'Europa attraverso il Mediterraneo. Ora può passare un vecchio peschereccio. Più ...