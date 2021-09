Microsoft sarebbe il brand tech più odiato nel mondo! Ci sono anche Google, Facebook e Sony (Di martedì 28 settembre 2021) A quanto pare, sembra che Microsoft non stia ricevendo le risposte migliori su Twitter. Il produttore di Windows è apparentemente un marchio più odiato di Google, Amazon e persino di Facebook. Amazon forse non è l'aggiunta giusta qui, dal momento che la società non opera a livello globale come le altre mega aziende tecnologiche. "Microsoft si aggiudica il titolo di marchio più odiato in 22 paesi", ha osservato RAVE Reviews in una recente ricerca che ha valutato oltre un milione di tweet relativi al marchio per contenuti positivi o negativi. Questa è una ricerca interessante poiché sembra che più odio attrae un marchio, più popolarità sta ottenendo. "... Basta guardare Disney. Abbiamo scoperto che più di un terzo (34,32%) dei tweet su Disney erano negativi nei confronti del marchio, ... Leggi su eurogamer (Di martedì 28 settembre 2021) A quanto pare, sembra chenon stia ricevendo le risposte migliori su Twitter. Il produttore di Windows è apparentemente un marchio piùdi, Amazon e persino di. Amazon forse non è l'aggiunta giusta qui, dal momento che la società non opera a livello globale come le altre mega aziende tecnologiche. "si aggiudica il titolo di marchio piùin 22 paesi", ha osservato RAVE Reviews in una recente ricerca che ha valutato oltre un milione di tweet relativi al marchio per contenuti positivi o negativi. Questa è una ricerca interessante poiché sembra che più odio attrae un marchio, più popolarità sta ottenendo. "... Basta guardare Disney. Abbiamo scoperto che più di un terzo (34,32%) dei tweet su Disney erano negativi nei confronti del marchio, ...

Advertising

ombrysan : @Vincent20896893 Non ho nessuna fretta solo una tastiera di ?? made in Microsoft... ndr 'cittadini inca**ati' (**=zz… - giordi63 : @antitrust_it Sarebbe interessante capire perché come Antitrust, non siete mai intervenuti rispetto allo strapotere… - MicrosoftAiuta : Notifica. Notifica. Notifica. Notifica. Notifica. .. .. Notifica. Chi si sarebbe mai immaginato che le chat di Team… -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft sarebbe SCENARI/ Europa, prima vittima nella guerra dei cavi sottomarini tra Usa e Cina I Gafam ( Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) stanno subentrando e rappresentano oltre il ...che era in trattative con l'Australia per l'implementazione di un cavo sottomarino che si sarebbe ...

Honor Magicbook V 14 ufficiale: è il primo laptop con Windows 11 Sul fatto che Honor Magicbook V 14 sarebbe stato il primo prodotto al mondo con l'attesissimo Windows 11 era già sparito ogni dubbio in occasione dell'annuncio della partnership tra Microsoft e Honor dello scorso 17 settembre, quando ...

Microsoft compra il publisher della serie GTA? Probabilmente è solo un falso Multiplayer.it Microsoft Flight Simulator su Xbox avrà tre nuovi, interessanti controller Thrustmaster e Honeycomb si uniscono a Turtle Beach nella creazione di nuovi controller per Microsoft Flight Simulator.

I Gafam ( Google, Apple, Facebook, Amazon,) stanno subentrando e rappresentano oltre il ...che era in trattative con l'Australia per l'implementazione di un cavo sottomarino che si...Sul fatto che Honor Magicbook V 14stato il primo prodotto al mondo con l'attesissimo Windows 11 era già sparito ogni dubbio in occasione dell'annuncio della partnership trae Honor dello scorso 17 settembre, quando ...Thrustmaster e Honeycomb si uniscono a Turtle Beach nella creazione di nuovi controller per Microsoft Flight Simulator.