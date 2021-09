Mick Schumacher | senti Vettel | “Vorrei vederlo su una macchina migliore”

(Di martedì 28 settembre 2021) In fondo alla griglia di partenza. Nelle ultime posizioni di arrivo nei vari Gran Premio. A volte ritirato. Nonostante il pesantissimo cognome,sta riscontrando enormi difficoltà alla guida della Haas in questo Mondiale 2021 di Formula Uno. Lui ed il compagno Nikita Mazepin, sia chiaro. Il talento del giovane tedesco, però, non è passato di certo inosservato: la scuderia biancorossa ha deciso di confermarlo alla guida della propria vettura (così come il suo attuale collega) anche il prossimo anno. Attestato di stima importante che, nella giornata odierna, si è rafforzato con le parole di Sebastian. Le parole disuEcco cosa ha detto l’ex campione del mondo, attualmente guida dell’Aston Martin, a Sky Deutschland sul figlio della ...

Corriere dello Sport

Intervistato da Sky De durante l'ultimo Gran Premio di Russia, 15° round del mondiale 2021 di Formula 1, Sebastian Vettel ha parlato della carriera diin Haas, precisando come il tedesco stia offrendo un valido contributo allo sviluppo della squadra in vista della stagione 2022. Secondo il quattro volte Campione del Mondo,...Sipario?6,5 Rifila quasi quattro secondi in qualifica a Mazepin (4,5) . Si vive di questo perché per il resto quello della Haas è un mondiale senza senso, inutile. Yuki Tsunoda 4,5 ...Il pilota dell'Aston Martin elogia le capacità di Schumacher, confermato alla guida dell'Haas anche per il 2022 ...Sebastian Vettel, Intervistato da Sky De durante l’ultimo Gran Premio di Russia, 15° round del mondiale 2021 di Formula 1, ha parlato della carriera di Mick Schumacher in Haas, precisando come il tede ...