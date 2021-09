Michetti replica a Giorgetti | ' Pugnalato? Ognuno può dire ciò che pensa'

(Di martedì 28 settembre 2021) Volano stracci all'interno del centro destra per il caso, infiammato dalle parole diche lo dà come sconfitto prima delle elezioni. Sulle elezioni a Roma è stato "da ...

Advertising

globalistIT : - Ecatetriformis : RT @globalistIT: Alla vigilia del voto volano gli stracci #voto #roma #calenda - globalistIT : Alla vigilia del voto volano gli stracci #voto #roma #calenda - ilfoglio_it : Salvini replica a Giorgetti dopo il suo endorsement a Calenda: “Michetti e Bernardo sono i candidati migliori per R… - formichenews : Salvini e Michetti a Tor Bella Monaca (e Calenda replica: ‘Ve carico’). ??Le foto?? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Michetti replica

Lo ha detto Enrico, candidato del centrodestra a sindaco di Roma, a margine di un incontro al Teatro Sistina con i rappresentanti del mondo del cinema e dello spettacolo. outstream Tajani: "...Non sono omonimi: sono gli stessie Gualtieri che si sfidano oggi'. A suo avviso il 'Paese ... il leader di Azione: 'Non li frequento molto. Parecchi loro elettori, quelli si''. Dentro ...Il candidato a sindaco di Roma del centro destra: "Tanto sono i cittadini di Roma che decidono, non è né lui né nessun altro".Home Economia urbana Roma 2021: Calenda, “al governo con Giorgetti ci starei, mai con Lega” Per Carlo Calenda, leader di Azione e candidato a sindaco di Roma “Michetti non è presentabile come sindaco ...