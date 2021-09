“Mi sposerebbe anche domani”, la convinzione di Soleil Sorge su Gianmaria Antinolfi (Di martedì 28 settembre 2021) Durante la notte, dopo la puntata del Grande Fratello Vip, inevitabilmente Soleil Sorge e gli altri inquilini si sono ritrovati a commentare quanto accaduto in serata, con riferimento al confronto tra Gianmaria Antinolfi e la fidanzata Greta Giulia Mastroianni. Soleil Sorge e la sua convinzione su Gianmaria Antinolfi Secondo Sophie Codegoni, Greta non avrebbe manifestato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 28 settembre 2021) Durante la notte, dopo la puntata del Grande Fratello Vip, inevitabilmentee gli altri inquilini si sono ritrovati a commentare quanto accaduto in serata, con riferimento al confronto trae la fidanzata Greta Giulia Mastroianni.e la suasuSecondo Sophie Codegoni, Greta non avrebbe manifestato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : “Mi sposerebbe anche domani”, la convinzione di Soleil Sorge su Gianmaria Antinolfi #gfvip - Scorzadilimone : @GVCCILOUIS cosa che mi fa storcere il naso. Anche ieri, prima dice in diretta che non vuole giudicare la storia Gi… - Sheelasblog : Anche il mio compagno mi sposerebbe solo per rendermi felice, nel senso che non è mai stata una sua priorità né mai… - Sterjateds : RT @antonellamass_: La sposerebbe anche ora aaaaaaaaaaaaaaaa #LoveIsInTheAir - sarasenzalah : RT @antonellamass_: La sposerebbe anche ora aaaaaaaaaaaaaaaa #LoveIsInTheAir -