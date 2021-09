Meteo Roma: previsioni per mercoledì 29 settembre (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo stabile nella giornata con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra +19°C e +29°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 29 settembre Tempo stabile al mattino con cieli generalmente poco o irregolarmente nuvolosi, locali temporali al pomeriggio sui settori interni. Residui fenomeni in serata sui settori interni, asciutto altrove. Meteo Italia: previsioni per mercoledì 29 settembre Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, isolati acquazzoni sui settori alpini. Al pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale con locali sconfinamenti, più ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo stabile nella giornata con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra +19°C e +29°C.Lazio:per29Tempo stabile al mattino con cieli generalmente poco o irregolarmente nuvolosi, locali temporali al pomeriggio sui settori interni. Residui fenomeni in serata sui settori interni, asciutto altrove.Italia:per29Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, isolati acquazzoni sui settori alpini. Al pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale con locali sconfinamenti, più ...

