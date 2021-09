Mercato Milan | sirene inglesi per Kessié!

(Di martedì 28 settembre 2021) La complicata situazione legata al contratto di Franck Kessié sembra non riuscire a risolversi. Il giocatore ivoriano sembra stia dando priorità ad un possibile passaggio in Premier League, stando a quanto riportato da dailymail.com.uk. Secondo il sito web del quotidiano britannico, il calciatore approfitterebbe della scadenza contrattuale per firmare con un top club inglese. Sul giocatore restano vigili, difatti, Manchester United, Liverpool e Chelsea, pronti a cogliere l’opportunità di. Il centrocampista 24enne, probabilmente, prenderà una decisione non oltre la prossima finestra diinvernale. POTREBBE INTERESSARTI: Napoli, Osimhen vicino allo storico record! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan

