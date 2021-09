Meghan Markle e lo sgarbo alla Regina nel giorno del matrimonio: «Indossserà ciò che le darò io» (Di martedì 28 settembre 2021) I rumors su Meghan Markle sembrano non finire mai. Nonostante siano passati anni dal suo matrimonio col principe Harry, celebrato nel maggio 2018, ora salta fuori una nuova indiscrezione. Secondo quanto riporta il The Sun, la duchessa del Sussex ha avuto un crollo nei giorni prima del rito sacro perchè le era stato riferito che la copricapo che voleva indossare alla cerimonia non sarebbe stato disponibile per lei. La sua reazione è stata ritenuta talmente inaccettabile da arrivare presto alla Regina: è quanto si evince dal libro ‘Meghan: A Hollywood Princess’, scritto da Andrew Morton, che fornisce sei nuovi capitoli con dettagli sulla storia. Si dice che la Regina fosse furiosa e abbia detto al principe Harry: «Lei indosserà il copricapo che deciderò ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 28 settembre 2021) I rumors susembrano non finire mai. Nonostante siano passati anni dal suocol principe Harry, celebrato nel maggio 2018, ora salta fuori una nuova indiscrezione. Secondo quanto riporta il The Sun, la duchessa del Sussex ha avuto un crollo nei giorni prima del rito sacro perchè le era stato riferito che la copricapo che voleva indossarecerimonia non sarebbe stato disponibile per lei. La sua reazione è stata ritenuta talmente inaccettabile da arrivare presto: è quanto si evince dal libro ‘: A Hollywood Princess’, scritto da Andrew Morton, che fornisce sei nuovi capitoli con dettagli sulla storia. Si dice che lafosse furiosa e abbia detto al principe Harry: «Lei indosserà il copricapo che deciderò ...

Advertising

vogue_italia : Meghan Markle è stata fotografata a New York e il suo stile era impeccabile (merito dei cappottini ??) Ecco le foto… - Gazzettino : Meghan Markle, scandalo a New York: abiti e gioielli da 450mila euro all'evento per i Paesi poveri - KatNCreem65 : RT @vogue_italia: Meghan Markle è stata fotografata a New York e il suo stile era impeccabile (merito dei cappottini ??) Ecco le foto e i d… - GoddessAngelle : RT @vogue_italia: Meghan Markle è stata fotografata a New York e il suo stile era impeccabile (merito dei cappottini ??) Ecco le foto e i d… - DawnGayles : RT @vogue_italia: Meghan Markle è stata fotografata a New York e il suo stile era impeccabile (merito dei cappottini ??) Ecco le foto e i d… -