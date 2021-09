Mediobanca, Del Vecchio chiede di integrare odg assemblea per modifiche Statuto (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Delfin, holding di Leonardo Del Vecchio e titolare di una partecipazione pari a circa il 18,896% del capitale sociale di Mediobanca, in vista dell’assemblea di bilancio di Piazzetta Cuccia, convocata per il prossimo 28 ottobre, ha presentato una richiesta di integrazione dell’ordine del giorno ai sensi Tuf allo scopo di introdurre alcune modifiche statutarie. Nel dettaglio, Delfin propone di “eliminare il requisito statutario secondo cui tre amministratori (nel caso in cui il consiglio abbia più di tredici componenti) devono essere dirigenti del gruppo Mediobanca da almeno tre anni” e “altresì di incrementare il numero degli amministratori di minoranza” con la previsione che “più liste possano concorrere alla nomina di tali amministratori”. Leggi su quifinanza (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Delfin, holding di Leonardo Del Vecchio e titolare di una partecipazione pari a circa il 18,896% del capitale sociale di, in vista dell’di bilancio di Piazzetta Cuccia, convocata per il prossimo 28 ottobre, ha presentato una richiesta di integrazione dell’ordine del giorno ai sensi Tuf allo scopo di introdurre alcunestatutarie. Nel dettaglio, Delfin propone di “eliminare il requisito statutario secondo cui tre amministratori (nel caso in cui il consiglio abbia più di tredici componenti) devono essere dirigenti del gruppoda almeno tre anni” e “altresì di incrementare il numero degli amministratori di minoranza” con la previsione che “più liste possano concorrere alla nomina di tali amministratori”.

