Medicina: chirurgia cataratta, nuovo corso Ecm su Doctor's Life (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) - Continua l'approfondimento su tutte le più importanti innovazioni nel campo del trapianto di cornea e nella cura della cataratta del canale Sky 'Doctor's Life', edito dall'Adnkronos Salute, grazie all'offerta di formazione continua in Medicina (Ecm). Da oggi è disponibile un nuovo corso Ecm Fad, sul sito DoctorsLife.it e on demand su Sky, 'La chirurgia della cataratta: un'opportunità per togliere gli occhiali'. Il corso è curato da Francesco Aiello, specialista in patologie corneali, cataratta e chirurgia refrattiva del Policlinico Tor Vergata di Roma. La chirurgia della cataratta si è trasformata da ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) - Continua l'approfondimento su tutte le più importanti innovazioni nel campo del trapianto di cornea e nella cura delladel canale Sky ''s', edito dall'Adnkronos Salute, grazie all'offerta di formazione continua in(Ecm). Da oggi è disponibile unEcm Fad, sul sito.it e on demand su Sky, 'Ladella: un'opportunità per togliere gli occhiali'. Ilè curato da Francesco Aiello, specialista in patologie corneali,refrattiva del Policlinico Tor Vergata di Roma. Ladellasi è trasformata da ...

