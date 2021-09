MedFilm Festival dal 5 al 14 novembre A Roma la 27a edizione

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 settembre 2021)27a ed. IL CINEMA DEL MEDITERRANEO A5/142021 Per la sua 27°il, il più longevodi cinema della Capitale e il primo in Italia dedicato alle cinematografie del Mediterraneo, torna in sala dal 5 al 14, per ribadire l’importanza e l’emozione dell’esperienza della visione collettiva. Cinema Savoy, Macro Asilo, Nuovo Cinema Aquila sono alcuni tra i luoghi che ospiteranno il ricco programma: 10 giorni di proiezioni, meeting professionali, masterclass nelle università, incontri con giovani autori e maestri del cinema. Anche quest’anno la piattaforma MyMovies ospiterà una selezione dei film per portare più lontano il meglio del cinema del ...