Martina Franca | Pulcinella Stravinsky e l’Italia | stasera a teatro Fondazione Paolo Grassi

Di Anna Lodeserto: Appuntamento questa sera al teatro Verdi di Martina Franca, ore 20:30, con il progetto musicale Pulcinella Stravinsky e l'Italia. L'appuntamento musicale fa parte della rassegna Stravinsky & Friends, ideato dalla Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca per celebrare il cinquantesimo anniversario della morte dell'importante compositore russo. Il prestigioso ed importante appuntamento di questa sera vanta la collaborazione della Fondazione Lirica Sinfonica Petruzzelli. L'esecuzione musicale è affidata all'Orchestra Barese diretta dal Maestro Daniel Smith. Vi sarà, inoltre, la partecipazione del soprano russo Lidia Fridman, del tenore Luigi ...

