Marcello Mastroianni | i 97 anni di un mito del cinema italiano

(Di martedì 28 settembre 2021) 97nasceva in provincia di Frosinone. È uno dei simboli del. Un attore capace di destreggiarsi perfettamente tra dramma e commedia, trae teatro interpretando circa 140 opere. Per il suo lavoro ha ricevuto Leone d’oro, Palma d’oro, Golden Globe e tre candidature agli Oscar. “Il ragazzotto non sa dire una battuta, ma ha un talento naturale magnetico: lo trasformerò in un professionista serio e metodico” Cosi Luchino Visconti definì al primo incontro. Un incontro che contribuì assieme a quello con Silvana Mangano a lanciare la carriera del grande attore. Un uomo capace di rappresentare perfettamente i vizi e le virtù ...

Advertising

SanremoAncheNoi : RT @ruggierofilann4: 97 ANNI FA NASCEVA M. MASTROIANNI. IL MARCELLO NAZIONALE TRA I PIU' GRANDI ATTORI DI SEMPRE.NELLA STORIA ALCUNI SUOI F… - Stefano82505685 : @Reuters IL MUSICISTA-LOGGIONISTA: MARCELLO MASTROIANNI - Julieta451 : Marcello Mastroianni and Federico Fellini. - Julieta451 : Marcello Mastroianni and Federico Fellini. ?? - Julieta451 : Recordando a Marcello Mastroianni. -

Ultime Notizie dalla rete : Marcello Mastroianni

TGCOM

Giulia Mafai ha collaborato con i registi e gli attori più famosi dell'epoca, tra cui Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Sofia Loren,, Elliott Gould, Harvey Keitel e Keith ...Santo San Venceslao Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1924Link Sponsorizzato 1934 Brigitte Bardot 1968 Mika Hakkinen - Proverbio Come il vento spinge le nuvole in cielo, così le passioni spingono gli uomini in terra - Accadde oggi 1939 ...97 anni nasceva in provincia di Frosinone Marcello Mastroianni. È uno dei simboli del cinema italiano. Un attore capace di destreggiarsi perfettamente tra dramma e commedia, tra cinema e teatro ...Marcello Mastroianni ha segnato la storia del cinema italiano interpretando ruoli indimenticabili. Il suo debutto al cinema risale al 1948 con “I miserabili” a cui segue la collaborazione con Luchino ...