“Marcello come here” | quando Mastroianni scrisse la storia del cinema battendo Paul Newman

"Marcello è un magnifico attore. Ma è soprattutto un uomo di una bontà incantevole, di una generosità spaventosa. Troppo leale per l'ambiente in cui vive. Gli manca la corazza, certi pescicagnacci che conosco io sono pronti a mandarselo giù in un boccone." – a parlare è forse il regista che più di tutti si è servito del suo volto sul grande schermo: Federico Fellini. Un volto che lo stesso regista riminese ha descritto come "terribilmente ordinario", in netta antitesi con la nozione di divo che molto spesso gli viene affibbiata. Perché, tutto sommato, Marcello Mastroianni non rispondeva ai criteri di divismo. Si dice infatti che fosse pigro per indole e, a chi lo chiamava latin lover, replicava: "Ci sono geometri che hanno avuto più storie di me." Ciononostante, si è cimentato in oltre 160 film, nel corso della sua ...

