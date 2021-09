Manuel Bortuzzo e la gelosia di Lulù | Tra noi qualcosa di bello | ma non voglio correre

(Di martedì 28 settembre 2021) 'Quello che c'è tra me e Lucrezia è tanta roba, per questo alle volte freno, ho bisogno dei miei spazi'.al 'Grande Fratello Vip' commenta i prime piccoli screzi avuti con Lucrezia ...

'Quello che c'è tra me e Lucrezia è tanta roba, per questo alle volte freno, ho bisogno dei miei spazi'.al 'Grande Fratello Vip' commenta i prime piccoli screzi avuti con Lucrezia Selassié . I due, dopo esser stati travolti dalla passione, negli ultimi giorni hanno vissuto qualche ...Leggi Anche Lucrezia Selassiè e il bacio con: 'Difficile trovare persone come lui' Leggi Anche Selfie con Magalli, al 'GF Vip' Adriana Volpe attacca Sonia Bruganelli: 'Quella foto ha ...Al GF Vip è nato il primo litigio tra una delle coppie più chiacchierate della casa più spiata d'Italia: Manuel Bortuzzo e la principessa Lulu ...Scontro tra le opinioniste Sonia Brugarelli e Adriana Volpe per colpa di una foto. Confronto a tre tra Sorge, Antinolfi e la fidanzata Greta ...