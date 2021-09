Maneskin | l’outfit Gucci per il Global Citizen Live

Leggi su piusanipiubelli

(Di martedì 28 settembre 2021) Lo scorso fine settimana si è svolto il, evento musicale in difesa del clima, composto da una lunga serie di concerti organizzati in contemporanea in diverse parti del mondo e al quale, sul palco di Parigi, si sono esibiti anche i: vestiti da Alessandro Michele per, la band romana ha conquistato il pubblico di questo nuovoAid per i diritti dell’ambiente. Ilè stato un evento mondiale diramato su nove palchi in tutto il mondo che ha visto la presenza delle più importanti rockstar di sempre unite in difesa dell’ambiente e per chiedere ai leader dei grandi Paesi di impegnare i governi sulle questioni che riguardano l’emergenza cambiamento climatico. A Parigi, tra leggende ...