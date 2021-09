Mancini dottore in Scienze dello Sport (Di martedì 28 settembre 2021) Il Rettore dell’Università di Urbino Carlo Bo, Giorgio Calcagnini, ha conferito la Laurea Magistrale Honoris Causa al ct della Nazionale che questa estate ha fatto sognare i tifosi azzurri. mc/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 settembre 2021) Il Rettore dell’Università di Urbino Carlo Bo, Giorgio Calcagnini, ha conferito la Laurea Magistrale Honoris Causa al ct della Nazionale che questa estate ha fatto sognare i tifosi azzurri. mc/mrv/red su Il Corriere della Città.

