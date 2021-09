Manchester United-Villarreal, Solskjaer: “Cristiano Ronaldo è la chiave per vincere” (Di martedì 28 settembre 2021) “Durante la fase a gironi ci sono 6 partite, per andare avanti servono 10 o 12 punti. Abbiamo perso la prima partita, se dopo due giornate hai zero punti o un solo punto, allora devi andare a vincere le 4 sfide successive per andare avanti. Quella di domani non è decisiva, ma è sicuramente una gara importante. Cristiano Ronaldo è la chiave per vincere contro il Villarreal, con lui almeno un gol è assicurato. Contro il Villareal ha già segnato 13 volte, significa che si diverte sfidarli. Conosce bene i loro difensori, è determinato a segnare ogni volta che scende in campo“. Queste sono le considerazioni di Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, rilasciate pubblicamente alla vigilia della sfida di Champions League con il ... Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) “Durante la fase a gironi ci sono 6 partite, per andare avanti servono 10 o 12 punti. Abbiamo perso la prima partita, se dopo due giornate hai zero punti o un solo punto, allora devi andare ale 4 sfide successive per andare avanti. Quella di domani non è decisiva, ma è sicuramente una gara importante.è lapercontro il, con lui almeno un gol è assicurato. Contro il Villareal ha già segnato 13 volte, significa che si diverte sfidarli. Conosce bene i loro difensori, è determinato a segnare ogni volta che scende in campo“. Queste sono le considerazioni di Ole Gunnar, tecnico del, rilasciate pubblicamente alla vigilia della sfida di Champions League con il ...

Advertising

CB_Ignoranza : Dopo la vittoria contro il Manchester United, i tifosi dell’Aston Villa hanno esultato così fuori Old Trafford. Il… - SkyTG24 : CR7 impone la sua dieta al Manchester ma i suoi compagni non ci stanno - ArmandaGelsomin : RT @SkySport: ?? CHAMPIONS LEAGUE ?? MANCHESTER UNITED-VILLARREAL ?? Mercoledì 29 settembre alle 21.00 ?? Su Sky Sport Football, Sky Sport 252… - sportface2016 : #ManUtd-#Villarreal, Solskjaer: '#CristianoRonaldo è la chiave per vincere' - GSSHN1905 : @_BeFoot PSG: Marquinhos Real Madrid: Vinicius Jr Juventus:Dybala Bayern:Kimmich Manchester United:Rashford -