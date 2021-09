Manchester United-Villarreal: pronostico e possibili formazioni (Di martedì 28 settembre 2021) Poco più di quattro mesi dopo aver perso la finale di Europa League contro il Villarreal, il Manchester United cercherà di vendicarsi contro i loro omologhi spagnoli quando le due squadre si incontreranno nella fase a gironi della Champions League mercoledì 29 settembre. I Red Devils hanno subito una sorprendente sconfitta per 2-1 contro lo Young Boys nel loro incontro di apertura del Gruppo F, mentre il Sottomarino Giallo ha pareggiato 2-2 in casa contro l’Atalanta. Il calcio di inizio di Manchester United-Villarreal è previsto alle 21. Prepartita Manchester United-Villarreal: a che punto sono le due squadre? Manchester United In vista del mese di settembre, i tifosi del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 28 settembre 2021) Poco più di quattro mesi dopo aver perso la finale di Europa League contro il, ilcercherà di vendicarsi contro i loro omologhi spagnoli quando le due squadre si incontreranno nella fase a gironi della Champions League mercoledì 29 settembre. I Red Devils hanno subito una sorprendente sconfitta per 2-1 contro lo Young Boys nel loro incontro di apertura del Gruppo F, mentre il Sottomarino Giallo ha pareggiato 2-2 in casa contro l’Atalanta. Il calcio di inizio diè previsto alle 21. Prepartita: a che punto sono le due squadre?In vista del mese di settembre, i tifosi del ...

Advertising

CB_Ignoranza : Dopo la vittoria contro il Manchester United, i tifosi dell’Aston Villa hanno esultato così fuori Old Trafford. Il… - SkyTG24 : CR7 impone la sua dieta al Manchester ma i suoi compagni non ci stanno - elojuventino : RT @Boboj29: I 'fuggitivi' Manchester City e United, Chelsea, Liverpool, Arsenal e Tottenham, Inter,Milan e Atletico Madrid dovrebbero ring… - infoitsport : Cristiano Ronaldo impone la sua dieta al Manchester United ei compagni si ribellano: Troppe proteine | Sky TG - infoitsport : Manchester United: Ronaldo impone la dieta, i compagni non sono contenti -