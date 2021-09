Manchester United-Villareal | Solskjaer | “Cristiano Ronaldo è la chiave per vincere”

(Di martedì 28 settembre 2021) “Durante la fase a gironi ci sono 6 partite, per andare avanti servono 10 o 12 punti. Abbiamo perso la prima partita, se dopo due giornate hai zero punti o un solo punto, allora devi andare ale 4 sfide successive per andare avanti. Quella di domani non è decisiva, ma è sicuramente una gara importante.è lapercontro il, con lui almeno un gol è assicurato. Contro ilha già segnato 13 volte, significa che si diverte sfidarli. Conosce bene i loro difensori, è determinato a segnare ogni volta che scende in campo“. Queste sono le considerazioni di Ole Gunnar, tecnico del, rilasciate pubblicamente alla vigilia della sfida di Champions ...

Advertising

CB_Ignoranza : Dopo la vittoria contro il Manchester United, i tifosi dell’Aston Villa hanno esultato così fuori Old Trafford. Il… - SkyTG24 : CR7 impone la sua dieta al Manchester ma i suoi compagni non ci stanno - GSSHN1905 : @_BeFoot PSG: Marquinhos Real Madrid: Vinicius Jr Juventus:Dybala Bayern:Kimmich Manchester United:Rashford - Edorsi53 : RT @calcioinglese: 17 anni fa Wayne Rooney esordiva con il Manchester United, segnando una tripletta nella partita di Champions contro il F… - flamanc24 : RT @SkySport: ?? CHAMPIONS LEAGUE ?? MANCHESTER UNITED-VILLARREAL ?? Mercoledì 29 settembre alle 21.00 ?? Su Sky Sport Football, Sky Sport 252… -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

Goal.com

... per l'Atalanta c'è stato un ottimo pareggio sul campo del Villarreal , mentre lo Young Boys ha fatto l'impresa sconfiggendo ile mettendo in crisi le gerarchie del gruppo. ...Atalanta - Young Boys Partita interessante quella con gli svizzeri, reduci dallo scalpo delnella prima giornata. L'Atalanta avrà bisogno di punti pesanti per restare in corsa e ...Tra qualche ora sarà Psg Manchester City. Ma per essere un Clasico, da ambo le parti dovrebbero essere esposte coppe internazionali.La partita Manchester United - Villarreal del 29 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la seconda giornata della f ...