Manchester United | Solskjaer | «Cristiano Ronaldo sempre determinato»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 settembre 2021) Ole Gunnar, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con il Villarreal Ole Gunnar, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con il Villarreal. Le sue dichiarazioni. SHAW E MAGUIRE – «Luke è rientrato, ma non si è allenato con la squadra. Harry non sarà della partita, ha un problema al polpaccio e potrebbe restare fuori per almeno un paio». VILLARREAL – «Servirà quello che abbiamo imparato nelle ultime stagioni, li abbiamo affrontati in 5 occasioni ed abbiamo pareggiato ogni volta. Sono una squadra ben organizzata, hanno giocatori tecnicamente molto bravi». QUALIFICAZIONE – «Nella fase a gironi ci sono 6 partite, per ...