Male gli italiani: Fognini e Caruso subito fuori a San Diego (Di martedì 28 settembre 2021) Doppia sconfitta italiana nella notte a San Diego. Entrambe per mano americana. In California Fabio Fognini e Salvatore Caruso sono stati eliminati al primo turno da Brandon Nakashima e Taylor Fritz. ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 settembre 2021) Doppia sconfitta italiana nella notte a San. Entrambe per mano americana. In California Fabioe Salvatoresono stati eliminati al primo turno da Brandon Nakashima e Taylor Fritz. ...

Advertising

Corriere : ?? «Quando un amico sbaglia e commette un errore che non ti aspetti, e Luca ha fatto male a se stesso più che ad alt… - PBPcalcio : Questo #Milan cresce e continuerà a farlo. Gli sbagli ci sono stati , ma fanno parte del processo... la verità è ch… - aliasebasta : @ValentinaPrisc No so quelli che predicano bene e razzolano male . Son quelli senza peccato , son quelli che non ru… - Sbechemia : Gli ascolti del #gfvip salgono. Spero che i protagonisti si facciano apprezzare da chi lo segue e che, nel bene e n… - martvna_tae : RT @leomanji: RAGA SONO ALL’AEROPORTO E STAVO ASPETTANDO AL MIO GATE QUANDO MI GIRO E VEDO BM CHE DORME SU UNA SEDIA VICINA ED ERA GIÀ ABBA… -