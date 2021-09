Mako, la principessa ribelle del Giappone si sposerà a ottobre: addio al titolo reale, la famiglia sta valutando se lasciarle l’indennizzo milionario (Di martedì 28 settembre 2021) Mako, la principessa ribelle del Giappone, nipote dell’attuale Imperatore Naruhito, potrebbe perdere il titolo nobiliare ma mantenere l’indennizzo milionario che le spetterebbe per legge. A riferirlo sono i media Giapponesi secondo cui l’Agenzia della casa reale Giapponese sta valutando la decisione della principessa Mako di non ricevere l’indennizzo governativo che le spetta di diritto dopo il matrimonio. La stampa locale fa notare che in quel caso si tratterebbe della prima volta dal termine della Seconda guerra mondiale che il compenso non venisse corrisposto. La principessa 29enne si appresta a sposare il fidanzato borghese, suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021), ladel, nipote dell’attuale Imperatore Naruhito, potrebbe perdere ilnobiliare ma mantenereche le spetterebbe per legge. A riferirlo sono i mediasi secondo cui l’Agenzia della casase stala decisione delladi non riceveregovernativo che le spetta di diritto dopo il matrimonio. La stampa locale fa notare che in quel caso si tratterebbe della prima volta dal termine della Seconda guerra mondiale che il compenso non venisse corrisposto. La29enne si appresta a sposare il fidanzato borghese, suo ...

