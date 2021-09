Mafia | ecco il dossier Ros mafia-appalti | ' trama occulta intrecci imprenditori avidi' Adnkronos 4

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 settembre 2021) () - Ma spulciando tra le centinaia di pagine dell'informativa del Ros datata 16 febbraio e poi consegnata il 20 febbraio 1991, al giudice Giovanni Falcone - quasi 900 pagine in tutto - ci sono degli allegati, datati 2 luglio 1990 e 5 agosto 1990, e sempre consegnati a Falcone e Lo Forte, che li siglarono, in cui il Ros inserisce alcune intercettazioni telefoniche da cui emergono anche i nomi di alcuni politici, tra cui quello dell'europarlamentare Salvo Lima, ucciso il 12 marzo 1992. "Il servizio di intercettazione tuttora in atto permetteva di acquisire - scrivono i carabinieri del Ros - elementi in ordine a una serie di attività e manovre politiche tendenti a mantenere in vita la società (Sirap ndr) da più parti minacciata di imminente liquidazione e oggetto di attenzione di diverse forse politiche, a vario titolo, interessate alle sue vicende. In ...