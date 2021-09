Mafia: arrestata figlia del boss messinese per riciclaggio (Di martedì 28 settembre 2021) La Guardia di Finanza sta eseguendo a Messina un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti della figlia 26enne del boss Salvatore Sparacio, Stefania. Luigi Sparacio è il nipote del pentito Luigi Sparacio. Eseguito anche sequestro di due bar nel centro cittadino e di beni immobili e mobili per un valore di oltre un milione di euro. La donna è accusata di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: avrebbe assunto fittiziamente la proprietà delle due attività commerciali, notoriamente meta della movida. La misura cautelare arriva dopo il riconoscimento da parte del Tribunale del Riesame dell'esistenza e dell'autonomia del clan mafioso capeggiato da Salvatore Sparacio, inizialmente ritenuto subordinato al clan Lo Duca La ricostruzione del patrimonio acquisito negli ultimi vent'anni dal ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 28 settembre 2021) La Guardia di Finanza sta eseguendo a Messina un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti della26enne delSalvatore Sparacio, Stefania. Luigi Sparacio è il nipote del pentito Luigi Sparacio. Eseguito anche sequestro di due bar nel centro cittadino e di beni immobili e mobili per un valore di oltre un milione di euro. La donna è accusata di ricettazione,e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: avrebbe assunto fittiziamente la proprietà delle due attività commerciali, notoriamente meta della movida. La misura cautelare arriva dopo il riconoscimento da parte del Tribunale del Riesame dell'esistenza e dell'autonomia del clan mafioso capeggiato da Salvatore Sparacio, inizialmente ritenuto subordinato al clan Lo Duca La ricostruzione del patrimonio acquisito negli ultimi vent'anni dal ...

