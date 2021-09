Maddie McCann | la svolta della madre | 14 anni dopp

Leggi su ck12

(Di martedì 28 settembre 2021) Madeleine, più di 14fa la figlia scomparve da un hotel in Portogallo, Kateè tornata a lavoro ricoprendo il ruolo di dottoressa. Madeleine, laKate torna a lavoro dopo 14di ricerche (Foto dal web)Kate lasciò il lavoro nel 2007 per concentrarsi nelle ricerche di sua figlia, dispersa all’età di 3in Portogallo. Adesso, 14dopo, ha risposto alla chiamata del servizio sanitario, a causaincessante domanda di medici per viapandemia da Covid-19. Secondo alcune fonti familiari, Kate è tornata a vivere in un ospedale nel Leicester, ricopre il ruolo di dottoressa, sta aiutando gli ospedali locali e non praticherà alcuna ...