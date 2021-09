Ma davvero abbiamo bisogno del cashback su Whatsapp? (Di martedì 28 settembre 2021) Whatsapp potrebbe presto garantirti un cashback sui tuoi acquisti. Il team di Menlo Park che guida lo sviluppo dell’app di messaggistica starebbe lavorando su un sistema di ricompense per l’utilizzo di Whatsapp Pay nei (pochi) Paesi in cui è al momento disponibile. La piattaforma con cui puoi acquistare oggetti dalle aziende e inviare denaro ad amici e parenti può essere utilizzata al momento in Brasile e in India, ma Facebook sta lavorando per limare gli ostacoli normativi che ne impediscono lo sbarco a livello globale. Come funziona il cashback su Whatsapp Il funzionamento è simile alle altre app di pagamento digitale: basta aggiungere la tua carta di credito e scegliere se desideri che sia disponibile in determinate app o in tutte le app di Facebook. All'inizio potrai usarla per pagare raccolte di ... Leggi su gqitalia (Di martedì 28 settembre 2021)potrebbe presto garantirti unsui tuoi acquisti. Il team di Menlo Park che guida lo sviluppo dell’app di messaggistica starebbe lavorando su un sistema di ricompense per l’utilizzo diPay nei (pochi) Paesi in cui è al momento disponibile. La piattaforma con cui puoi acquistare oggetti dalle aziende e inviare denaro ad amici e parenti può essere utilizzata al momento in Brasile e in India, ma Facebook sta lavorando per limare gli ostacoli normativi che ne impediscono lo sbarco a livello globale. Come funziona ilsuIl funzionamento è simile alle altre app di pagamento digitale: basta aggiungere la tua carta di credito e scegliere se desideri che sia disponibile in determinate app o in tutte le app di Facebook. All'inizio potrai usarla per pagare raccolte di ...

Advertising

NaliOfficial : Finalmente abbiamo i mezzi per ripartire davvero, ORA NON RESTA CHE FARLO #salviamolamusicalive @Assomusica… - SoErNestoo : RT @FmMosca: Al Governo sono nel caos più completo, stanno perdendo la testa. #Dittatura dell’AGO. Noi, i 100.000 di #Roma, più Milano, Tor… - Sarehetta : Abbiamo imparato tutti a dire ' ah, davvero?' Perché 'sticazzi' pareva brutto. - isamiccoli52 : RT @RaffaelePizzati: La lista @CalendaSindaco è quella che in questi ultimi giorni sta riscontrando il maggior gradimento tra gli indecisi… - giornaleradiofm : Salute: Influenza: Cricelli (Simg), 'da medici famiglia già file per la vaccinazione': Roma, 28 set. (Adnkronos Sal… -