“Ma anche lui?” Don Matteo 13 | dopo Raoul Bova dalla tv arriva il nuovo famosissimo personaggio

La nuova stagione di Don Matteo sarà piena di novità. A iniziare dall'addio di Terence Hill che per gli appassionati è stato come un fulmine a ciel sereno. Al suo posto ci sarà Raoul Bova che ha iniziato le riprese e ha rivelato che per avvicinarsi al meglio a questo personaggio è stato affiancato da un sacerdote, affinché potesse comprendere a pieno ogni sfumatura: "È stato un percorso, anche spirituale, di avvicinamento al personaggio per entrarci dentro e aprire il cuore e l'anima a queste situazioni". Raoul Bova interpreta il personaggio di Don Massimo, un ruolo che non ha la presunzione di rimpiazzare quello di Terence Hill, ma che si propone di diventare qualcosa di diverso, seppur legato alla trasmissione di valori e ...

