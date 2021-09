M5S: Raggi lavora a candidatura Expo 2030 da due anni (Di martedì 28 settembre 2021) Roma – “E’ una bellissima notizia per la Capitale e un’occasione imperdibile che darà un ritorno in termini economici, occupazionali e di visibilità internazionale. E se ciò è stato possibile è anche per l’impegno della sindaca Virginia Raggi che ha fatto partire questo progetto già due anni fa consolidandolo con gli attori istituzionali e privati”. Così i parlamentari romani del MoVimento 5 Stelle a commento della notizia della candidatura di Roma ad ospitare Expo 2030. “Dopo il No alle Olimpiadi- aggiungono- siamo stati accusati di essere contrari per principio ai grandi eventi. Non è così! Questo Expo 2030 dimostra l’esatto contrario: diciamo No agli eventi che rappresentano sperpero di denaro pubblico e un regalo a palazzinari e poteri forti mentre sosteniamo le ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 settembre 2021) Roma – “E’ una bellissima notizia per la Capitale e un’occasione imperdibile che darà un ritorno in termini economici, occupazionali e di visibilità internazionale. E se ciò è stato possibile è anche per l’impegno della sindaca Virginiache ha fatto partire questo progetto già duefa consolidandolo con gli attori istituzionali e privati”. Così i parlamentari romani del MoVimento 5 Stelle a commento della notizia delladi Roma ad ospitare. “Dopo il No alle Olimpiadi- aggiungono- siamo stati accusati di essere contrari per principio ai grandi eventi. Non è così! Questodimostra l’esatto contrario: diciamo No agli eventi che rappresentano sperpero di denaro pubblico e un regalo a palazzinari e poteri forti mentre sosteniamo le ...

