Lutto nel cinema, arriva tardi la notizia della morte dell’attrice. Indimenticabile in quel ruolo (Di martedì 28 settembre 2021) Recentemente aveva vissuto una delle esperienze più importanti della sua brillante carriera di interprete. Si parla della sua partecipazione nel lungometraggio premio Oscar Nomadland, uscito nelle sale cinematografiche nel 2020, dove ha interpretato l’amatissimo e rilevante personaggio di Dolly. L’attrice Melissa Yandell Smith è morta, aveva solo 64 anni. Una perdita davvero provante per il mondo del piccolo e grande schermo, ma particolarmente per quello del teatro. Lì la brillante Melissa Yandell Smith aveva costruito una grande storia lavorativa, costellata di successi indimenticabili e di amicizie nate sul palcoscenico. Dolly in Nomadland ha rappresentato la sua più bella soddisfazione con la cinepresa. Melissa Yandell Smith, addio all’attrice di Nomadland Era da tanto tempo che l’amatissima attrice ... Leggi su tuttivip (Di martedì 28 settembre 2021) Recentemente aveva vissuto una delle esperienze più importantisua brillante carriera di interprete. Si parlasua partecipazione nel lungometraggio premio Oscar Nomadland, uscito nelle saletografiche nel 2020, dove ha interpretato l’amatissimo e rilevante personaggio di Dolly. L’attrice Melissa Yandell Smith è morta, aveva solo 64 anni. Una perdita davvero provante per il mondo del piccolo e grande schermo, ma particolarmente perlo del teatro. Lì la brillante Melissa Yandell Smith aveva costruito una grande storia lavorativa, costellata di successi indimenticabili e di amicizie nate sul palcoscenico. Dolly in Nomadland ha rappresentato la sua più bella soddisfazione con la cinepresa. Melissa Yandell Smith, addio all’attrice di Nomadland Era da tanto tempo che l’amatissima attrice ...

