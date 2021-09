“Luna Park”: la nuova serie italiana di Netflix dal 30 settembre (Di martedì 28 settembre 2021) Una serie basata su alcuni intrecci di famiglia L’ultimo titolo che si aggiunge al ricco catalogo di Netflix, è “Luna Park”, serie italiana disponibile dal 30 settembre prodotta da Fandango. Al centro della trama la vicenda di Nora, una giovane giostraia e di Rosa, una ragazza della Roma bene. Le due, grazie ad un incontro fortuito, scopriranno di essere sorelle. In un susseguirsi di intrighi e misteri da svelare, cercheranno di fare luce sul perché, ancora in fasce, sono state separate e destinate a vivere due vite completamente agli antipodi, estranee del forte legame che invece le univa. Le vicende si sviluppano a Roma, con luci, sfarzo e i divertimenti dei mitici anni della Dolce Vita e la magia del Luna Park. La ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 settembre 2021) Unabasata su alcuni intrecci di famiglia L’ultimo titolo che si aggiunge al ricco catalogo di, è “”,disponibile dal 30prodotta da Fandango. Al centro della trama la vicenda di Nora, una giovane giostraia e di Rosa, una ragazza della Roma bene. Le due, grazie ad un incontro fortuito, scopriranno di essere sorelle. In un susseguirsi di intrighi e misteri da svelare, cercheranno di fare luce sul perché, ancora in fasce, sono state separate e destinate a vivere due vite completamente agli antipodi, estranee del forte legame che invece le univa. Le vicende si sviluppano a Roma, con luci, sfarzo e i divertimenti dei mitici anni della Dolce Vita e la magia del. La ...

Advertising

Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Un mistero lungo una vita lega due giovani donne alle prese con i primi amori e le loro famiglie. - toscani65652 : «Luna Park», intrighi e misterinella Roma della Dolce Vita - LaDeny_ : RT @telesimo: Il posto più magico della Roma anni ‘60 sta per aprire le porte: #LUNAPARK, dal #30settembre su #Netflix ?? - flamanc24 : RT @telesimo: Il posto più magico della Roma anni ‘60 sta per aprire le porte: #LUNAPARK, dal #30settembre su #Netflix ?? - telesimo : Il posto più magico della Roma anni ‘60 sta per aprire le porte: #LUNAPARK, dal #30settembre su #Netflix ??… -