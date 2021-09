Luis Suàrez, aperta l’udienza preliminare a Perugia per l’esame-farsa del calciatore. Quattro imputati, anche il legale della Juve (Di martedì 28 settembre 2021) Si è aperta a Perugia l’udienza preliminare nei confronti dell’ex rettrice dell’università per Stranieri Giuliana Grego Bolli, dell’ex dg Simone Olivieri, della professoressa Stefania Spina e dell’avvocato della Juventus Maria Turco, imputati a vario titolo di falso ideologico, materiale e rivelazione di segreto d’ufficio per la vicenda dell’esame-farsa sostenuto un anno fa dal calciatore Luis Suàrez per ottenere la cittadinanza italiana, in vista di un suo probabile trasferimento alla società bianconera (poi saltato). Il gup Natalia Giubilei ha disposto la perizia trascrittiva delle intercettazioni – ambientali e telefoniche – agli atti, rinviando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Si ènei confronti dell’ex rettrice dell’università per Stranieri Giuliana Grego Bolli, dell’ex dg Simone Olivieri,professoressa Stefania Spina e dell’avvocatontus Maria Turco,a vario titolo di falso ideologico, materiale e rivelazione di segreto d’ufficio per la vicenda delsostenuto un anno fa dalper ottenere la cittadinanza italiana, in vista di un suo probabile trasferimento alla società bianconera (poi saltato). Il gup Natalia Giubilei ha disposto la perizia trascrittiva delle intercettazioni – ambientali e telefoniche – agli atti, rinviando ...

