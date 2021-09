Luce dei tuoi occhi, trama 2^ puntata 29 settembre: Emma salva Anita da una violenza (Di martedì 28 settembre 2021) La seconda puntata di Luce dei tuoi occhi andrà in onda domani 29 settembre e vedrà al centro della scena Emma che porterà avanti la ricerca di sua figlia Alice ed inoltre si ritroverà ad evitare un evento terribile. La donna, come rivelano le anticipazioni inerenti la puntata di domani, eviterà che Anita venga violentata da un misterioso uomo che la contatterà. Nel frattempo, Luisa indagherà sull'incidente occorso a Valentina ed ovviamente coinvolgerà Emma che è stata l'ultima a vederla. Quest'ultima, a sua volta indagherà su Luisa che sembrerà avere non pochi segreti. Luce dei tuoi occhi, trama 29 settembre: Luisa indaga sull'incidente occorso ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 28 settembre 2021) La secondadideiandrà in onda domani 29e vedrà al centro della scenache porterà avanti la ricerca di sua figlia Alice ed inoltre si ritroverà ad evitare un evento terribile. La donna, come rivelano le anticipazioni inerenti ladi domani, eviterà chevenga violentata da un misterioso uomo che la contatterà. Nel frattempo, Luisa indagherà sull'incidente occorso a Valentina ed ovviamente coinvolgeràche è stata l'ultima a vederla. Quest'ultima, a sua volta indagherà su Luisa che sembrerà avere non pochi segreti.dei29: Luisa indaga sull'incidente occorso ...

