Luca Zingaretti, lutto in famiglia per il celebre attore: “Un uomo speciale” – FOTO (Di martedì 28 settembre 2021) Grave lutto per Luca e Nicola Zingaretti. I due fratelli in queste ore stanno affrontando il dolore per la scomparsa del loro papà Un grave lutto ha colpito l’attore Luca Zingaretti e suo fratello Nicola, governatore della Regione Lazio. “Stamattina Aquilino Zingaretti, nostro padre, se ne è andato“, ha annunciato l’interprete di Salvo Montalbano. La L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Gravepere Nicola. I due fratelli in queste ore stanno affrontando il dolore per la scomparsa del loro papà Un graveha colpito l’e suo fratello Nicola, governatore della Regione Lazio. “Stamattina Aquilino, nostro padre, se ne è andato“, ha annunciato l’interprete di Salvo Montalbano. La L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

fanpage : Il messaggio di Luca Zingaretti per il papà Aquilino, morto stamane - Corriere : Morto Aquilino, il padre di Luca e Nicola Zingaretti. «Ha ritrovato la sua adorata Mimmi» - repubblica : Roma, è morto Aquilino, papà di Luca e Nicola Zingaretti - Maurizio101112 : RT @rep_roma: Roma, è morto Aquilino, papà di Luca e Nicola Zingaretti [aggiornamento delle 13:35] - g_giuseppina : RT @ilriformista: Ex funzionario di banca, si era separato dalla moglie quando i due fratelli erano ancora piccoli, ma in famiglia ha sempr… -