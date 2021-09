Luca Morisi, la Bestia siamo noi (Di martedì 28 settembre 2021) Luca Morisi è l’inventore della Bestia, la macchina social di Matteo Salvini: ma la Bestialità che quella macchina l’ha alimentata e la alimenta ancora oggi, no, quella non è farina del suo sacco: è farina del nostro. I sentimenti di noi umani del terzo millennio si sono ingegnerizzati al punto che ieri, oggi (quando la notizia e i dettagli dell’indagine che riguarda Luca Morisi per cessione di stupefacenti sono stati pubblicati), si sono mossi meccanicamente nella direzione del piacere per la disgrazia altrui, uno dei circuiti più prevedibili dalla febbre che tiene in vita i social network. La Bestia, non quella che ha inventato Luca Morisi, la Bestia che ogni giorno alimentiamo noi, la Bestia di cui ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021)è l’inventore della, la macchina social di Matteo Salvini: ma lalità che quella macchina l’ha alimentata e la alimenta ancora oggi, no, quella non è farina del suo sacco: è farina del nostro. I sentimenti di noi umani del terzo millennio si sono ingegnerizzati al punto che ieri, oggi (quando la notizia e i dettagli dell’indagine che riguardaper cessione di stupefacenti sono stati pubblicati), si sono mossi meccanicamente nella direzione del piacere per la disgrazia altrui, uno dei circuiti più prevedibili dalla febbre che tiene in vita i social network. La, non quella che ha inventato, lache ogni giorno alimentiamo noi, ladi cui ...

Advertising

fanpage : Ultim'ora Luca Morisi indagato dalla procura di Verona per cessione di stupefacenti. - meb : #Salvini oggi è contro il mostro sbattuto in prima pagina. Bene. E quando la bestia di Luca #Morisi massacrava grat… - matteorenzi : Luca Morisi ha costruito la Bestia di Salvini e della Lega in nome dell’odio contro di me e di noi. Oggi che è in d… - man29ny : RT @AlbertoLetizia2: La vicenda #Morisi sta raggiungendo vette inenarrabili. #Salvini si scaglia contro i media e si chiede chi restituirà… - 60_cla : RT @GianpaoL0: Il problema non è #Morisi, ma chi lo ha portato fino a lì. Chi ci governa non lo fa seguendo l'interesse collettivo, e Luca… -