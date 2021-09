Luca Morisi e Lega Nord: social effetto boomerang? (Di martedì 28 settembre 2021) È di questi giorni la notizia dell’indagine su Luca Morisi, ex social media manager della Lega Nord. Ex perché si è dimesso dai suoi ruoli all’interno della Lega i primi giorni di Settembre. È l’ideatore della “Bestia” ed era lo stratega dei social media di Matteo Salvini. Ora la procura di Verona indaga su di Leggi su periodicodaily (Di martedì 28 settembre 2021) È di questi giorni la notizia dell’indagine su, exmedia manager della. Ex perché si è dimesso dai suoi ruoli all’interno dellai primi giorni di Settembre. È l’ideatore della “Bestia” ed era lo stratega deimedia di Matteo Salvini. Ora la procura di Verona indaga su di

Advertising

fanpage : Ultim'ora Luca Morisi indagato dalla procura di Verona per cessione di stupefacenti. - meb : #Salvini oggi è contro il mostro sbattuto in prima pagina. Bene. E quando la bestia di Luca #Morisi massacrava grat… - matteorenzi : Luca Morisi ha costruito la Bestia di Salvini e della Lega in nome dell’odio contro di me e di noi. Oggi che è in d… - dariosci1 : RT @Open_gol: La cascina di Morisi a Belfiore dove è stata trovata cocaina acquistata da un imprenditore con aziende in paradisi fiscali e… - PulvirentiSarah : RT @ScalezJunior: Luca #Morisi, #Salvini : “Schifezza mediatica,in un Paese civile prima di sputtanare qualcuno si aspetta che sia la giust… -