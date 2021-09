Love is in the air, trama 28 settembre: Serkan ha perso la memoria (Di martedì 28 settembre 2021) A Love is in the air, dopo la tragedia che ha investito Eda e Serkan, arriverà una clamorosa svolta, come rivela la trama di oggi, martedì 28 settembre. I due innamorati erano sul punto di sposarsi quando Bolat ha saputo di dover partire immediatamente per l'Italia, ma il suo aereo è precipitato gettando Eda e Aydan nella disperazione. Dopo due mesi senza più avere sue notizie, le due donne hanno faticosamente provato ad andare avanti con la Yildiz che ha ricevuto le quote della Holding della nonna Semiha e porta avanti la Art Life con grande talento e determinazione. La giovane, tuttavia continuerà a credere che Serkan prima o poi tornerà da lei e chiederà al suo amico di infanzia, Deniz, di aiutarla a cercare l'amato fidanzato. Love is in the air, trama 28 ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 28 settembre 2021) Ais in the air, dopo la tragedia che ha investito Eda e, arriverà una clamorosa svolta, come rivela ladi oggi, martedì 28. I due innamorati erano sul punto di sposarsi quando Bolat ha saputo di dover partire immediatamente per l'Italia, ma il suo aereo è precipitato gettando Eda e Aydan nella disperazione. Dopo due mesi senza più avere sue notizie, le due donne hanno faticosamente provato ad andare avanti con la Yildiz che ha ricevuto le quote della Holding della nonna Semiha e porta avanti la Art Life con grande talento e determinazione. La giovane, tuttavia continuerà a credere cheprima o poi tornerà da lei e chiederà al suo amico di infanzia, Deniz, di aiutarla a cercare l'amato fidanzato.is in the air,28 ...

