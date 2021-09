Love is in the Air, anticipazioni oggi 28 settembre: Serkan perde la memoria e torna con Selin (Di martedì 28 settembre 2021) anticipazioni della puntata di martedì 28 settembre di Love is in the Air che andrà in onda intorno alle 16:50. Dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Cosa accadrà oggi a Serkan ed Eda? Serkan perde la memoria e crede di essere ancora fidanzato con Selin e lei ne approfitta! Eda? Che farà? Si arrenderà? Vediamo insieme. Love is in Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 28 settembre 2021)della puntata di martedì 28diis in the Air che andrà in onda intorno alle 16:50. Dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Cosa accadràed Eda?lae crede di essere ancora fidanzato cone lei ne approfitta! Eda? Che farà? Si arrenderà? Vediamo insieme.is in Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

MediasetPlay : Ecco l'anticipazione della puntata di #LoveIsInTheAir che andrà in onda domani su #Canale5 e in streaming su Medias… - MediasetPlay : Se non riuscite a resistere...ecco l'anticipazione della puntata di Love Is In The Air che andrà in onda domani su… - MediasetPlay : Cosa succederà nella puntata di domani di #LoveIsInTheAir? Scopritelo su Mediaset Infinity! - scenery_as_ : RT @BTSItalia_twt: ?I giorni 27-28/11 e 1-2/12 si terrà il concerto offline BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE a LA negli US! Sarà la prima v… - fabi_kpop : RT @BTSItalia_twt: ?I giorni 27-28/11 e 1-2/12 si terrà il concerto offline BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE a LA negli US! Sarà la prima v… -