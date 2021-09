Love is in the Air, anticipazioni oggi 28 settembre: Serkan “cancella” Eda per Selin (Di martedì 28 settembre 2021) anticipazioni della puntata di martedì 28 settembre di Love is in the Air, secondo episodio della settimana in onda con la variazione di orario, intorno alle 16.50. Che accadrà oggi ai due protagonisti, Serkan Bolat e Eda Yildiz, della soap opera ambientata a Istanbul? Sono passati due mesi dall’incidente di Serkan e si scopre che lui sta bene, ma ha perso la memoria: non si ricorda di Eda e pensa di stare ancora con Selin, che ne approfitta. Vediamo insieme. Love is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Che cosa accadrà ai due protagonisti della romantica soap? Serkan dopo l’incidente subìto ha perso la memoria e crede di essere fidanzato ancora con ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 28 settembre 2021)della puntata di martedì 28diis in the Air, secondo episodio della settimana in onda con la variazione di orario, intorno alle 16.50. Che accadràai due protagonisti,Bolat e Eda Yildiz, della soap opera ambientata a Istanbul? Sono passati due mesi dall’incidente die si scopre che lui sta bene, ma ha perso la memoria: non si ricorda di Eda e pensa di stare ancora con, che ne approfitta. Vediamo insieme.is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Che cosa accadrà ai due protagonisti della romantica soap?dopo l’incidente subìto ha perso la memoria e crede di essere fidanzato ancora con ...

Advertising

MediasetPlay : Ecco l'anticipazione della puntata di #LoveIsInTheAir che andrà in onda domani su #Canale5 e in streaming su Medias… - MediasetPlay : Se non riuscite a resistere...ecco l'anticipazione della puntata di Love Is In The Air che andrà in onda domani su… - MediasetPlay : Cosa succederà nella puntata di domani di #LoveIsInTheAir? Scopritelo su Mediaset Infinity! - 1k_pigreal : RT @1k_pigreal: I know that you love to get wet with the fucking piss. He’s my favorite piss slave ever. Wanna be next? ???? Quando lo schia… - _oonigiri : RT @BTSItalia_twt: ?I giorni 27-28/11 e 1-2/12 si terrà il concerto offline BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE a LA negli US! Sarà la prima v… -